Медведев оценил отказ России обсуждать мирный договор с Японией

Отказ России обсуждать с Японией мирный договор «исторически оправданный, назревший и справедливый» в контексте Курильских островов. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», - заявил Медведев.

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Он также напомнил, что Япония ввела антироссийские санкции вслед за США, чем «продемонстрировала, с кем бы согласовывала гипотетический текст мирного договора».

«Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно. Гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил. За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь», - заметил политик.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть вероятность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа тогда не озвучивалась. В СССР предполагали, что Совместная декларация завершит спор, однако в Японии посчитали документ лишь частью решения проблемы, не прекращая претендовать на все острова.