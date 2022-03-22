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18 минут назад

Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе любых госорганов России за рубежом

ТАССТАССиещё 3

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Госдума расширила закон о фейках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон предусматривает расширение списка органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и т. д. Изменения вносятся в недавно принятые статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них.

Ранее УК РФ был дополнен статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Хинштейн сообщил о планах Госдумы расширить закон о фейках

Если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Политика,МЧС России,Верховный суд,Росгвардия,Госдума,
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