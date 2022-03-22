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49 минут назад

Турецкие ВМС подтвердили предупреждение ФСБ об украинских минах в Черном море

Газета.RuГазета.Ru

Военно-морские силы Турции обратились с предупреждением к гражданским судам по поводу украинских дрейфующих мин, сообщает газета Hurriyet.

Турция предупредила о минах в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военно-морские силы выступили с предупреждением, призвав корабли следить за возможными дрейфующими минами. Важно, чтобы все корабли, находящиеся в регионе и плавающие в проливах, установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами. Об обнаружении дрейфующих мин/миноподобных объектов следует немедленно сообщать главному координационному центру спасательных операций», — указано в сообщении ВМС Турции.

В ФСБ заявили об угрозе установленных Украиной мин для Босфора

В ФСБ заявили, ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Это якорные мины и якорные речные мины, которые были произведены в первой половине XX века. В результате срыва со своих якорей, мины могут начать дрейф в сторону Босфорского пролива и Средиземного моря.

Ранее власти Болгарии пообещали обезопасить морские границы страны от дрейфующих мин Украины.

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