Россия начала терять самолеты из-за санкций

"Мы потеряли 78 машин, они были арестованы при полетах", - сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, на сегодняшний день в российский реестр было переведено почти 800 самолетов. При благоприятном развитии ситуации в 2022 объем пассажирских авиаперевозок может составить до 90 млн человек, уточнил Савельев.

Ранее Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели против России пакет санкционных мер, среди которых были закрытие воздушного пространства для российских самолетов, а также запрет иностранным лизинговым компаниям обслуживать самолеты в РФ. После этого лизингодатели начали отзывать свои самолеты, а Росавиация для обеспечения безопасности рекомендовала всем российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы, так как более половины самолетов РФ находится в лизинге иностранных владельцев.