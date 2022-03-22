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7 часов назад

Российские авиакомпании из-за санкций потеряли 78 самолетов

Российская ГазетаРоссийская Газета

Российские авиакомпании из-за санкций окончательно лишились 78 самолетов из 1367. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

Россия начала терять самолеты из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы потеряли 78 машин, они были арестованы при полетах", - сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, на сегодняшний день в российский реестр было переведено почти 800 самолетов. При благоприятном развитии ситуации в 2022 объем пассажирских авиаперевозок может составить до 90 млн человек, уточнил Савельев.

Ранее Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели против России пакет санкционных мер, среди которых были закрытие воздушного пространства для российских самолетов, а также запрет иностранным лизинговым компаниям обслуживать самолеты в РФ. После этого лизингодатели начали отзывать свои самолеты, а Росавиация для обеспечения безопасности рекомендовала всем российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы, так как более половины самолетов РФ находится в лизинге иностранных владельцев.

Общество,Виталий Савельев,Минтранс РФ,Росавиация,ЕС,
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