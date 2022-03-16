Пока вы не уснули: «прощальное обращение» Зеленского и исключение России из Совета Европы

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Путин анонсировал повышение всех социальных выплат

В ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – передает его слова ТАСС.

Россию официально исключили из Совета Европы

Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, сообщает ТАСС.

Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта.

«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — говорится в сообщении.

Украинский телеканал объяснил появление «призыва» Зеленского сдаться

Текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам, где он призвал сложить оружие, появился в эфире телеканала «Украина-24». Компания объяснила это тем, что эфир был взломан, передает РИА Новости.

В тексте от имени Зеленского на бегущей строке указывалось, что быть президентом оказалось «не так уж легко» и теперь он вынужден принимать сложные решения.

«Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое», - говорилось в заявлении.

Стало известно о решении Китая направить помощь России

Власти Китая уже приняли решение о том, чтобы направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявили источники газеты The Guardian из США, знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.

Собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, оценил встречу негативно.

«Важно сначала заставить Китай пересмотреть свою позицию [по украинскому кризису]. Мы не видим признаков такой переоценки. Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку [России], и рассказали об этом [на встрече]», — сказал он.

В Европе назвали три признака краха доллара

Экономист Хенрик Мюллер в своем материале для Spiegel заявил о признаках того, что «господству доллара может прийти конец». Среди прочего, он связал это с заморозкой балансов российского Центробанка.

Мюллер отметил, что доллар является ведущей валютой по сей день - на доллары приходится 60 процентов валютных резервов и непогашенных международных долгов, 55 процентов трансграничных банковских кредитов и более 40 процентов валютных и торговых операций.

Благодаря такому положению доллара Запад смог ввести против России жесткие глобальные санкции из-за Украины.

«Автоваз» второй раз за месяц поднял цены

«Автоваз» с 16 марта поднял стоимость автомобилей Lada второй раз за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актуальный прайс-лист компании.

Уточняется, что относительно предыдущих цен подорожание по шести основным семействам автомобилей Lada составило в среднем 8%.

Так, минимальная стоимость седана Lada Granta составляет 727,9 тыс. рублей (+6% или 43 тыс. рублей), Vesta - 1 млн 121,9 тыс. рублей (+8,6% или 89 тыс. рублей), Xray - 1 млн 106,9 тыс. рублей (+9,6% или 97 тыс. рублей), Niva Travel - 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6% или 63 тыс. рублей), трехдверной Niva Legend - 818, 9 тыс. рублей (+5% или 42 тыс. рублей). Цена на универсал Lada Largus начинается от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12% или 132 тыс. рублей).

Чеченского авторитета задержали в Москве

Телеграм-канал Baza

Известного чеченского криминального авторитета Артура Денисултанова задержали в Москве. Как сообщает МК, 54-летний мужчина представился валютным брокером и выманил у москвича 37 млн рублей.

В полицию пострадавший от действий Денисултанова обратился 14 марта. Он рассказал, что попросил знакомого найти надежного специалиста для проведения операции. Приятель посоветовал обратиться к некоему «брокеру», с которым жертва встретилась около отделения банка.

После обсуждения деталей москвич вошел в отделение, где его встретил мужчина представительной внешности. Тот забрал сумку с деньгами и пошел в кассу, после чего пропал.

Российские военные уничтожили одного из идеологов «Азова»

Российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» (запрещен в России) Николая Кравченко. Об этом сообщили его друзья и командир Андрей Билецкий, пишет BAZA.

По данным портала, националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.

Маск сменил имя в твиттере после слов Кадырова

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сменил свое имя в твиттере на «Илону Маск» после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова. В своем посте Кадыров ранее обратился к Маску как к «Илоне».

Переписка основателя SpaceX с российскими чиновниками началась после того, как Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок, «ставка которого - Украина».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил Маску цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек». А Кадыров заявил Маску, что не советовал бы ему тягаться с Путиным из-за «слишком разных весовых категорий».

Умер актер Евгений Сытый

Российский актер театра и кино Евгений Сытый скончался на 53-ем году жизни. Об этом сообщили сегодня в театре МХТ им. Чехова.