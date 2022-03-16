Пока вы не уснули: «прощальное обращение» Зеленского и исключение России из Совета Европы

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В ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – передает его слова ТАСС.
Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, сообщает ТАСС.
Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта.
«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — говорится в сообщении.
Текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам, где он призвал сложить оружие, появился в эфире телеканала «Украина-24». Компания объяснила это тем, что эфир был взломан, передает РИА Новости.
В тексте от имени Зеленского на бегущей строке указывалось, что быть президентом оказалось «не так уж легко» и теперь он вынужден принимать сложные решения.
«Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое», - говорилось в заявлении.
Власти Китая уже приняли решение о том, чтобы направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявили источники газеты The Guardian из США, знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.
Собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, оценил встречу негативно.
«Важно сначала заставить Китай пересмотреть свою позицию [по украинскому кризису]. Мы не видим признаков такой переоценки. Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку [России], и рассказали об этом [на встрече]», — сказал он.
Экономист Хенрик Мюллер в своем материале для Spiegel заявил о признаках того, что «господству доллара может прийти конец». Среди прочего, он связал это с заморозкой балансов российского Центробанка.
Мюллер отметил, что доллар является ведущей валютой по сей день - на доллары приходится 60 процентов валютных резервов и непогашенных международных долгов, 55 процентов трансграничных банковских кредитов и более 40 процентов валютных и торговых операций.
Благодаря такому положению доллара Запад смог ввести против России жесткие глобальные санкции из-за Украины.
«Автоваз» с 16 марта поднял стоимость автомобилей Lada второй раз за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актуальный прайс-лист компании.
Уточняется, что относительно предыдущих цен подорожание по шести основным семействам автомобилей Lada составило в среднем 8%.
Так, минимальная стоимость седана Lada Granta составляет 727,9 тыс. рублей (+6% или 43 тыс. рублей), Vesta - 1 млн 121,9 тыс. рублей (+8,6% или 89 тыс. рублей), Xray - 1 млн 106,9 тыс. рублей (+9,6% или 97 тыс. рублей), Niva Travel - 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6% или 63 тыс. рублей), трехдверной Niva Legend - 818, 9 тыс. рублей (+5% или 42 тыс. рублей). Цена на универсал Lada Largus начинается от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12% или 132 тыс. рублей).
Известного чеченского криминального авторитета Артура Денисултанова задержали в Москве. Как сообщает МК, 54-летний мужчина представился валютным брокером и выманил у москвича 37 млн рублей.
В полицию пострадавший от действий Денисултанова обратился 14 марта. Он рассказал, что попросил знакомого найти надежного специалиста для проведения операции. Приятель посоветовал обратиться к некоему «брокеру», с которым жертва встретилась около отделения банка.
После обсуждения деталей москвич вошел в отделение, где его встретил мужчина представительной внешности. Тот забрал сумку с деньгами и пошел в кассу, после чего пропал.
Российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» (запрещен в России) Николая Кравченко. Об этом сообщили его друзья и командир Андрей Билецкий, пишет BAZA.
По данным портала, националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сменил свое имя в твиттере на «Илону Маск» после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова. В своем посте Кадыров ранее обратился к Маску как к «Илоне».
Переписка основателя SpaceX с российскими чиновниками началась после того, как Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок, «ставка которого - Украина».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил Маску цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек». А Кадыров заявил Маску, что не советовал бы ему тягаться с Путиным из-за «слишком разных весовых категорий».
Российский актер театра и кино Евгений Сытый скончался на 53-ем году жизни. Об этом сообщили сегодня в театре МХТ им. Чехова.
В мае 2021 года стало известно, что актер Евгений Сытый (настоящая фамилия Костюков - прим. ред.) был госпитализирован из-за осложнений, вызванных тяжелой болезнью. Сегодня актера не стало.