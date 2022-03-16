В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
18 минут назад

Маск сменил имя в твиттере после слов Кадырова

Мария Иванова

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сменил свое имя в твиттере на «Илону Маск» после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова. В своем посте Кадыров ранее обратился к Маску как к «Илоне».

Маск сменил имя в твиттере после слов Кадырова
Фото: ReutersReuters

Переписка основателя SpaceX с российскими чиновниками началась после того, как Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок, «ставка которого - Украина».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил Маску цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек». А Кадыров заявил Маску, что не советовал бы ему тягаться с Путиным из-за «слишком разных весовых категорий».

«И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», - заявил Кадыров.

Он предложил Маску пройти подготовку в «нескольких центрах» в Чечне.

«Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть, Илон», - написал глава Чечни.

Маск после этого переименовался в Илону. Он поблагодарил Кадырова за предложение, отметив, что «такое превосходное обучение дало бы ему слишком большое преимущество».

«Если он боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша. Элона», - написал он.

В мире,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,SpaceX,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители