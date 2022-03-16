Маск сменил имя в твиттере после слов Кадырова

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сменил свое имя в твиттере на «Илону Маск» после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова. В своем посте Кадыров ранее обратился к Маску как к «Илоне».

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Переписка основателя SpaceX с российскими чиновниками началась после того, как Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок, «ставка которого - Украина».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил Маску цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек». А Кадыров заявил Маску, что не советовал бы ему тягаться с Путиным из-за «слишком разных весовых категорий».

«И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», - заявил Кадыров.

Он предложил Маску пройти подготовку в «нескольких центрах» в Чечне.

«Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть, Илон», - написал глава Чечни.

Маск после этого переименовался в Илону. Он поблагодарил Кадырова за предложение, отметив, что «такое превосходное обучение дало бы ему слишком большое преимущество».