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11 минут назад

Стало известно о гибели одного из идеологов батальона «Азов»

Lenta.ruLenta.ru

Российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» (запрещен в России) Николая Кравченко. Об этом сообщили его друзья и командир Андрей Билецкий, пишет BAZA.

Стало известно о гибели одного из идеологов батальона «Азов»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным портала, националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.

Ранее стало известно, что украинские власти не смогли согласовать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) новый гуманитарный коридор из Мариуполя. Накануне из города сумели выехать около двух тысяч гражданских автомобилей.

Происшествия,Андрей Билецкий,Николай Кравченко,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,
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