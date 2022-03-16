Стало известно о гибели одного из идеологов батальона «Азов»

Российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» (запрещен в России) Николая Кравченко. Об этом сообщили его друзья и командир Андрей Билецкий, пишет BAZA.

По данным портала, националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.