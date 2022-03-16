Россию официально исключили из Совета Европы

Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, сообщает ТАСС.

Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта.

«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — говорится в сообщении.

МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

О шагах России после выхода из Совета Европы рассказывал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, страна будет уделять больше внимания двусторонним отношениям, а также продолжит диалог с национальными парламентами.