Россию официально исключили из Совета Европы

Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, сообщает ТАСС.
Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта.
«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — говорится в сообщении.
МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.
О шагах России после выхода из Совета Европы рассказывал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, страна будет уделять больше внимания двусторонним отношениям, а также продолжит диалог с национальными парламентами.
Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.