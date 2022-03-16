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17 минут назад

Россию официально исключили из Совета Европы

Lenta.ruLenta.ru

Россия официально исключена из Совета Европы (СЕ). Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации, сообщает ТАСС.

Страна перестает быть членом СЕ с 16 марта.

«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — говорится в сообщении.

МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Володин: Совету Европы без РФ придется самораспуститься

О шагах России после выхода из Совета Европы рассказывал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, страна будет уделять больше внимания двусторонним отношениям, а также продолжит диалог с национальными парламентами.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

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