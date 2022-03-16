Чеченского авторитета задержали в Москве

Известного чеченского криминального авторитета Артура Денисултанова задержали в Москве. Как сообщает МК, 54-летний мужчина представился валютным брокером и выманил у москвича 37 млн рублей.

Фото: Телеграм-канал Baza Телеграм-канал Baza

В полицию пострадавший от действий Денисултанова обратился 14 марта. Он рассказал, что попросил знакомого найти надежного специалиста для проведения операции. Приятель посоветовал обратиться к некоему «брокеру», с которым жертва встретилась около отделения банка.

После обсуждения деталей москвич вошел в отделение, где его встретил мужчина представительной внешности. Тот забрал сумку с деньгами и пошел в кассу, после чего пропал.

Задержать лжеброкера удалось на следующий день после инцидента — правоохранители обвиняют его в мошенничестве. Преступник был ранее судим за похищение человека, подделку документов, вымогательство, нападение на представителя власти.