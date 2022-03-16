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59 минут назад

Чеченского авторитета задержали в Москве

Елена Прошина

Известного чеченского криминального авторитета Артура Денисултанова задержали в Москве. Как сообщает МК, 54-летний мужчина представился валютным брокером и выманил у москвича 37 млн рублей.

Чеченского авторитета задержали в Москве
Фото: Телеграм-канал BazaТелеграм-канал Baza

В полицию пострадавший от действий Денисултанова обратился 14 марта. Он рассказал, что попросил знакомого найти надежного специалиста для проведения операции. Приятель посоветовал обратиться к некоему «брокеру», с которым жертва встретилась около отделения банка.

После обсуждения деталей москвич вошел в отделение, где его встретил мужчина представительной внешности. Тот забрал сумку с деньгами и пошел в кассу, после чего пропал.

Задержать лжеброкера удалось на следующий день после инцидента — правоохранители обвиняют его в мошенничестве. Преступник был ранее судим за похищение человека, подделку документов, вымогательство, нападение на представителя власти.

Напомним, что ранее в Москве задержали вора в законе из Екатеринбурга Георгия Акоева, также известного как Гия Свердловский. Правоохранителям удалось «поймать» криминального авторитета в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе в Подмосковье.

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