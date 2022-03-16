Умер актер Евгений Сытый

«После тяжелой болезни не стало Евгения Сытого, актера-самородка, нашего родного человека из Кемерово. Ему было всего 52 года…Он никогда не учился на артиста, просто был им – талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным. (…) В последние годы Евгений Александрович болел, но продолжал работать, даже когда было уже нелегко. 4 ноября 2021 он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль «№ 13D». В тот вечер из театра его увезла «скорая», как оказалось – навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо…», - говорится в некрологе на сайте МХТ им. Чехова.