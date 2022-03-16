Умер актер Евгений Сытый

Российский актер театра и кино Евгений Сытый скончался на 53-ем году жизни. Об этом сообщили сегодня в театре МХТ им. Чехова.
В мае 2021 года стало известно, что актер Евгений Сытый (настоящая фамилия Костюков - прим. ред.) был госпитализирован из-за осложнений, вызванных тяжелой болезнью. Сегодня актера не стало.
«После тяжелой болезни не стало Евгения Сытого, актера-самородка, нашего родного человека из Кемерово. Ему было всего 52 года…Он никогда не учился на артиста, просто был им – талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным. (…) В последние годы Евгений Александрович болел, но продолжал работать, даже когда было уже нелегко. 4 ноября 2021 он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль «№ 13D». В тот вечер из театра его увезла «скорая», как оказалось – навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо…», - говорится в некрологе на сайте МХТ им. Чехова.
В театре сообщили, что прощание с артистом пройдет 18 марта. В 11.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, а в 13.00 – отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
«Евгений Александрович будет похоронен на родине, в Кемеровской области», - говорится в сообщении.
О смерти Сытого заявил сегодня в соцсеях и его коллега Александр Молочников, пишет МУЗ-ТВ.
«Сегодня умер наш любимый Женя Сытый. Он несколько лет болел, а полчаса назад ушел. Мы безумно любим тебя, Женька. Когда будут силы, попробую написать побольше, ты дал этому море поводов. Живи вечно, даже если бы мы захотели, мы бы никогда не смогли забыть», - заявил он.
Дебют Евгения Сытого в кино состоялся в 2002 году, а популярность принесли проекты «Коктебель», «Сумасшедшая помощь», «Пока ночь не разлучит», «Гоголь. Начало», «Аритмия», «Эпидемия», «Доктор Лиза» и другие. С 2016 года он играл в труппе МХТ им. А.П. Чехова.