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22 минуты назад

Украинский телеканал объяснил появление «призыва» Зеленского сдаться

Елена Прошина

Текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам, где он призвал сложить оружие, появился в эфире телеканала «Украина-24». Компания объяснила это тем, что эфир был взломан, передает РИА Новости.

Украинский телеканал объяснил появление «призыва» Зеленского сдаться
Фото: ReutersReuters

В тексте от имени Зеленского на бегущей строке указывалось, что быть президентом оказалось «не так уж легко» и теперь он вынужден принимать сложные решения.

«Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое», - говорилось в заявлении.

Зеленский уже отреагировал на провокацию, ответив, что может призвать сложить оружие только Россию.

Переговоры РФ и Украины: Захарова ответила на заявление Зеленского

Ранее появилась фейковая информация о якобы созданном сайте для поиска пленных и погибших в ходе спецоперации РФ. Как уточняется, подобные сайты попросту собирают информацию о российских военных и их семьях, чтобы использовать в своих целях.

В мире,Владимир Зеленский,
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