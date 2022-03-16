Украинский телеканал объяснил появление «призыва» Зеленского сдаться

Текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам, где он призвал сложить оружие, появился в эфире телеканала «Украина-24». Компания объяснила это тем, что эфир был взломан, передает РИА Новости.
В тексте от имени Зеленского на бегущей строке указывалось, что быть президентом оказалось «не так уж легко» и теперь он вынужден принимать сложные решения.
«Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое», - говорилось в заявлении.
Зеленский уже отреагировал на провокацию, ответив, что может призвать сложить оружие только Россию.
Ранее появилась фейковая информация о якобы созданном сайте для поиска пленных и погибших в ходе спецоперации РФ. Как уточняется, подобные сайты попросту собирают информацию о российских военных и их семьях, чтобы использовать в своих целях.