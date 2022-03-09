Пока вы не уснули: "секретный приказ Киева" и санкционная уловка США

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Минобороны опубликовало секретный приказ Киева о наступлении на Донбасс

В распоряжение Минобороны РФ попал документ, который, как утверждают военные, является оригиналом секретного приказа главы национальной гвардией Украины о наступлении на Донбасс. Приказ датирован 22 января 2022 года.

Речь идет о документе под названием «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Он адресован главам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

США сделали исключение из санкций против России

Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана. Такое исключение из американских санкций, введенных против России, назвало агентство Reuters, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, энергетическая промышленность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана, поскольку получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях. По этой причине представители американской энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России.

Россиян освободят от уплаты НДФЛ с доходов от крупных вкладов

Банковские вклады граждан свыше одного миллиона рублей освободят от уплаты подоходного налога с полученных по ним процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмена нормы затронет доходы по вкладам как за 2021, так и за 2022 год. По словам главы правительства, это позволит поддержать граждан, помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно.

После повышения ключевой ставки банки существенно увеличили проценты по вкладам, что приведет к росту доходов по ним, но также вырастет и сумма налога, которую необходимо было бы уплатить в этом году.

ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой

Банк России решил установить временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, речь идет о запрете на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов. Позволяется снимать и больше средств, но остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи. Лимиты будут активны с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В течение этого срока у банков не будут возможности продавать наличную валюту гражданам.

В период действия временного порядка валюту будут выдавать в американских долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет осуществляться по рыночному курсу на день выдачи.

Кремль оценил возможность компромиссов при переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга для журналистов ответил на вопрос о том, готова ли Россия в переговорах с Украиной говорить о компромиссах, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По нюансам лучше наверное спрашивать украинскую сторону. Все-таки это было заявление президента Украины. Что касается нашей позиции, она хорошо известна. Она уже неоднократно доводилась до украинской стороны и многочисленных собеседников нашего президента», — сказал он.

Стал известен владелец конфискованного Британией самолета "олигарха из РФ"

Частный самолет, конфискованный британскими властями в рамках новых санкций против РФ, принадлежит одному из руководителей инвестиционной компании Millhouse Capital UK Ltd российскому предпринимателю Евгению Швидлеру. Об этом в среду сообщило агентство PA со ссылкой на источники в правительстве королевства.

По его информации, самолет Global 6500 канадского производителя Bombardier прибыл на аэродром Фарнборо на юго-востоке Англии 4 марта из американского штата Нью-Джерси и должен был отправиться в Дубай во вторник. Однако Минтранс Великобритании отозвал разрешение на перевозку пассажиров у самолета и ввел ограничение на его полеты в пространстве страны.

Эксперт назвал возможной блокировку Android и iOS в России

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко считает возможной блокировку Android и iOS в России. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.

По словам Клименко, от блокировки не спасет даже отказ от обновления гаджетов.

"Если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет", — заявил глава совета ФРЦЭ.

Российская лыжница рассказала об угрозах от норвежцев

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева пожаловалась на угрозы в Норвегии от «местных отморозков». Об этом она рассказала в интервью «Спорт-экспрессу».

По ее мнению, российским лыжникам было бы небезопасно выступать на этапе Кубка мира в Норвегии.

«Из-за поведения некоторых местных отморозков. Подходили в отеле чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: "Уйди отсюда, а?" Ну, правда, страшновато было. И представьте — Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков! Да и Драммен — городской спринт. Даже если нам разрешили бы бежать, вряд ли кто-то бы рискнул», - рассказала Непряева.

Участника «Голоса» обвинили в краже

На участника шоу «Голос» Игоря Ворожцова, который участвовал в слепых прослушиваниях и не прошел отбор, подали заявление в полицию. Как сообщает «МК», мужчина подарил своей возлюбленной из Ростова-на-Дону духи, однако после отобрал и презент, и ее iPhone 12.