Названо исключение из санкций США против России

Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана. Такое исключение из американских санкций, введенных против России, назвало агентство Reuters, сообщает РИА Новости.

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Как отмечает агентство, энергетическая промышленность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана, поскольку получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях. По этой причине представители американской энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России.

Согласно публикации, собственное производство или переработка урана в США отсутствует. При этом, говорится в статье, в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей также не упоминается уран, что, как считает издание, подтверждает информацию его собеседника.