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1 час назад

Клименко назвал возможной блокировку Android и iOS в России

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко считает возможной блокировку Android и iOS в России. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.

Эксперт назвал возможной блокировку Android и iOS в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Клименко, от блокировки не спасет даже отказ от обновления гаджетов.

"Если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет", — заявил глава совета ФРЦЭ.

Ранее компания Apple, производитель устройств с iOS, присоединилась к антироссийским санкциям. Apple объявила, что приостанавливает продажи в России. Google, владеющая компанией-производителем Android, отключила монетизацию российских СМИ с государственным финансированием.

Технологии,Герман Клименко,Google,Apple,
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