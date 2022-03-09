Эксперт назвал возможной блокировку Android и iOS в России

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко считает возможной блокировку Android и iOS в России. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.
По словам Клименко, от блокировки не спасет даже отказ от обновления гаджетов.
"Если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет", — заявил глава совета ФРЦЭ.
Ранее компания Apple, производитель устройств с iOS, присоединилась к антироссийским санкциям. Apple объявила, что приостанавливает продажи в России. Google, владеющая компанией-производителем Android, отключила монетизацию российских СМИ с государственным финансированием.