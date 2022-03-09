Стал известен владелец конфискованного Британией самолета "олигарха из РФ"

Частный самолет, конфискованный британскими властями в рамках новых санкций против РФ, принадлежит одному из руководителей инвестиционной компании Millhouse Capital UK Ltd российскому предпринимателю Евгению Швидлеру. Об этом в среду сообщило агентство PA со ссылкой на источники в правительстве королевства.

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По его информации, самолет Global 6500 канадского производителя Bombardier прибыл на аэродром Фарнборо на юго-востоке Англии 4 марта из американского штата Нью-Джерси и должен был отправиться в Дубай во вторник. Однако Минтранс Великобритании отозвал разрешение на перевозку пассажиров у самолета и ввел ограничение на его полеты в пространстве страны.

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PA указало, что самолет зарегистрирован в Люксембурге на компанию Global Jet Luxembourg, однако установление его конечного владельца "может быть затруднено" в связи с "вовлеченностью третьих сторон". По рекомендации генерального прокурора Англии и Уэльса Суэллы Браверман было начато специальное расследование, которое ведется при участии сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью. Самолет сможет покинуть Фарнборо только в том случае, если не будет выявлена его "связь с Россией", подчеркнули источники.

Отмечается, что после конфискации самолета Швидлер, которого называют "близким другом" предпринимателя Романа Абрамовича, "был вправе продолжить свое путешествие иными транспортными средствами". При этом, как добавило агентство, самолет Boeing 767 самого Абрамовича покинул еще на прошлой неделе, до вступления в силу наложенных британскими властями ограничений в отношении российских бизнесменов, аэропорт Станстед (графство Эссекс) близ Лондона и приземлился в швейцарском Базеле.

В среду утром глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс сообщил о конфискации самолета, который может принадлежать гражданину РФ, на время проведения расследования об установлении личности владельца собственности. Во вторник министр заявил, что вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании теперь будет классифицироваться как уголовное преступление, правительство королевства получило возможность задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве страны.

Ограничения в отношении российских самолетов

Управление гражданской авиации Великобритании ранее ввело запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию. Воздушное пространство Великобритании закрыто для выполняющих регулярные рейсы самолетов, зарегистрированных в России, а также находящихся в собственности или эксплуатации у лиц, связанных с Россией или зафрахтованных ими.

В Росавиации заявили, что такой шаг нарушает положение Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией. Росавиация направила Лондону предложение провести консультации о соблюдении правил полетов между двумя государствами, но британская сторона отказалась. В итоге Россия закрыла небо для всех британских самолетов как на прилет в страну, так и для транзита.