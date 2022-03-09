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12 минут назад

Минобороны показало «секретный приказ» о нападении Украины на Донбасс

Мария Иванова

В распоряжение Минобороны РФ попал документ, который, как утверждают военные, является оригиналом секретного приказа главы национальной гвардией Украины о наступлении на Донбасс. Приказ датирован 22 января 2022 года.

Речь идет о документе под названием «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Он адресован главам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

Спецоперация России сорвала широкомасштабное наступление Украины на Донбасс

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в приказе расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе.

В документе упоминается переподчинение 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии страны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

«Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», - заявил Конашенков.

С 7 по 28 февраля украинские военные должны были организовать «боевое слаживание» нацгвардейцев и десантников.

Минобороны РФ

Конашенков отметил, что 12-й пункт приказа запрещает направлять к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску».

Он добавил, что после 28 февраля 80-я десантно-штурмовая бригада и перешедшие в ее подчинение нацгвардейцы должны были «обеспечить выполнение боевых задач» в Донбассе.

В Минобороны утверждают, что на документе присутствуют оригинальные подписи украинских должностных лиц.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Конашенков заявил, что действия российских военных на Украине «упредили и сорвали широкомасштабное наступление» украинской армии на ДНР и ЛНР.

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