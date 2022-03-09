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20 минут назад

В Кремле оценили возможность компромиссов при переговорах с Украиной

Газета.RuГазета.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга для журналистов ответил на вопрос о том, готова ли Россия в переговорах с Украиной говорить о компромиссах, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По нюансам лучше наверное спрашивать украинскую сторону. Все-таки это было заявление президента Украины. Что касается нашей позиции, она хорошо известна. Она уже неоднократно доводилась до украинской стороны и многочисленных собеседников нашего президента», — сказал он.

Комментируя ситуация вокруг Крыма и республик Донбасса, Песков заявил, что суверенитет России над полуостровом должен быть признан де-юре, как и независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Что касается Крыма, то это российский регион и нужно признать это де-факто и де-юре. Что касается республик ДНР и ЛНР — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто и де-юро признавать», — добавил представитель Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В Госдуме сочли «выполнимым» предложение Украине по Крыму

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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