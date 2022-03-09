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1 час назад

Участника «Голоса» обвинили в краже

Елена Прошина

На участника шоу «Голос» Игоря Ворожцова, который участвовал в слепых прослушиваниях и не прошел отбор, подали заявление в полицию. Как сообщает «МК», мужчина подарил своей возлюбленной из Ростова-на-Дону духи, однако после отобрал и презент, и ее iPhone 12.

Участника «Голоса» обвинили в краже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала потерпевшая, которая работает продавцом в одном из бутиков ЦУМа в Москве, 8 марта Ворожцов пригласил ее в ресторан, где вручил парфюм. Однако по дороге домой после ужина ухажер вспылил и отнял у нее подарок и телефон, который девушка купила на собственные деньги. На просьбу вернуть вещи поклонник заявил, что дама не умеет себя вести, после чего уехал. Тогда пострадавшая написала заявление в полицию.

Сейчас полиция собирается опросить Ворожцова, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Происшествия,ЦУМ,
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