Участника «Голоса» обвинили в краже

На участника шоу «Голос» Игоря Ворожцова, который участвовал в слепых прослушиваниях и не прошел отбор, подали заявление в полицию. Как сообщает « МК », мужчина подарил своей возлюбленной из Ростова-на-Дону духи, однако после отобрал и презент, и ее iPhone 12.

Как рассказала потерпевшая, которая работает продавцом в одном из бутиков ЦУМа в Москве, 8 марта Ворожцов пригласил ее в ресторан, где вручил парфюм. Однако по дороге домой после ужина ухажер вспылил и отнял у нее подарок и телефон, который девушка купила на собственные деньги. На просьбу вернуть вещи поклонник заявил, что дама не умеет себя вести, после чего уехал. Тогда пострадавшая написала заявление в полицию.