Пока вы не уснули: обращение Лаврова к Западу и реакция Путина на ситуацию в Донбассе

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Пушилин объявил массовую эвакуацию жителей ДНР в Россию

Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. Об этом сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в экстренном обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном на его сайте.

«Пацан сказал - пацан сделал»: Лавров обратился к Западу

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва намерена добиваться от Вашингтона и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии), оказывается, ничего не стоят», - заметил министр иностранных дел России в интервью RT.

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

На старте второго периода Антон Слепышев вывел сборную России вперёд. На 47-й минуте Антон Ландер сравнял счёт. Победу россиянам в серии буллитов принёс гол Арсения Грицюка.

Путин отреагировал на ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас можно наблюдать обострение ситуации на Донбассе. Такой реакцией он поделился на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

Президент призвал власти Украины исполнять Минские соглашения и сесть за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

Глава МОК назвал виновных в ситуации с допингом Валиевой

Чемпионат

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, в допинг-пробе которой были найдены следы триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда 15-летняя спортсменка была допущена к участию в Играх в Пекине.

«Есть позитивная проба «А»,, и с ней нужно работать. Нельзя решить проблему, игнорируя её. И мы не игнорировали её, это не был хаос, это справедливость, это решение суда. Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в теле 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Песков рассказал про «красную кнопку» Путина

Президент России Владимир Путин намерен лично проследить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, 19 февраля президент России, скорее всего, «будет находиться в ситуационном центре».

«Подобные учения, тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное», - заметил официальный представитель Кремля.

Таджики выступили с требованием после инцидента в метро Москвы

Председатель Союза таджикистанцев России в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что осуждает поступок двух мигрантов, напавших на полицейских в столичном метро. По его словам, их нужно наказать по закону.

«Честно говоря, меня всегда удивляет, когда какой-то преступник совершает преступление, а пресса почему-то в основном обращает внимание на его национальность, как будто другие не совершают преступления. Естественно, они совершили преступление, причем такое, из ряда вон выходящее преступление, если нападают на сотрудников правоохранительных органов. Какая наша может быть реакция? Естественно, осуждение и требование от следственных и правоохранительных органов максимального наказания согласно действующего законодательства», — сказал он.

В ФРГ отреагировали на отказ РФ от участия в Мюнхенской конференции

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу того, что Россия не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинает работу 18 февраля. Она назвала отсутствие представителей Москвы потерей, сообщает ТАСС.

Именно в нынешней крайне опасной ситуации было бы так важно встретиться в Мюнхене с российскими представителями. То, что Россия не использует эту возможность, является потерей, — сказала министр.

Трусова сняла медаль сразу после церемонии награждения на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Александра Трусова сразу после церемонии награждения на Зимних Олимпийских играх в Пекине сняла свою медаль и вышла в микст-зону к журналистам без нее. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В пятницу на Олимпиаде в Пекине российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали в женском одиночном катании золото и серебро.

«Где медаль? Сняла. Награждение закончилось. Сейчас Аня придет — покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила», — приводятся в материале слова Трусовой.

Производители продуктов питания пошли на новую уловку из-за цен

Производители стали все чаще уменьшать размер упаковки продуктов, чтобы сохранить прежнюю стоимость. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.