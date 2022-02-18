«Интересно то, что мы видим другие преступления, на которые обращают мало внимания. После заявления губернатора Калужской области, это практически был приказ «фас» — и местное население там уже начало нападать на приезжих. Почему-то это нигде не освещается, об этом нигде не говорится. Если это граждане Таджикистана напали на полицейских, они должны понести максимально суровое наказание. Точно также должны понести все, невзирая на национальность и гражданство, кто нападают на врачей во время исполнения их служебных обязанностей. И те, кто просто нападают на граждан, совершают преступления. А как можно относится к этому? Недавно, несколько месяцев назад, гражданин Таджикистана на велосипеде ехал, ему перерезали горло, просто потому что он не там родился, не с тем цветом кожи. Ну это преступление, и там преступление, и тут преступление. И, естественно, мы относимся к такому отвратительному поведению, к таким правонарушениям, уголовным преступлениям абсолютно негативно», — пояснил он.