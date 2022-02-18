"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в экстренном обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном на его сайте.