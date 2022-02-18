Песков рассказал про «красную кнопку» Путина

Президент России Владимир Путин намерен лично проследить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, 19 февраля президент России, скорее всего, «будет находиться в ситуационном центре».
«Подобные учения, тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное», - заметил официальный представитель Кремля.
При этом Дмитрий Песков отказался приводить какие-либо подробности, подчеркнув, что это непубличная информация.
Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что учебным запускам баллистических ракет предшествует целая серия уведомлений по различным каналам, и они не вызывают никаких вопросов или опасений, так как заранее оповещаются все заинтересованные стороны.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что к плановым учениям сил стратегического сдерживания, которые пройдут под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут привлечены силы и средства воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Напомним, что ранее западные СМИ «перенесли» дату «вторжения» на Украину на новую дату. Теперь, по мнению журналистов, оно состоится не ранее 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у иностранных журналистов предоставить график «вторжений» России на год, чтобы можно было спланировать отпуск.