Песков рассказал про «красную кнопку» Путина

Президент России Владимир Путин намерен лично проследить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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По его словам, 19 февраля президент России, скорее всего, «будет находиться в ситуационном центре».

«Подобные учения, тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное», - заметил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков отказался приводить какие-либо подробности, подчеркнув, что это непубличная информация.

Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что учебным запускам баллистических ракет предшествует целая серия уведомлений по различным каналам, и они не вызывают никаких вопросов или опасений, так как заранее оповещаются все заинтересованные стороны.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что к плановым учениям сил стратегического сдерживания, которые пройдут под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут привлечены силы и средства воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.