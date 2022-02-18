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8 минут назад

«Пацан сказал - пацан сделал»: Лавров ответил НАТО по гарантиям

Алиса Селезнёва

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва намерена добиваться от Вашингтона и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии), оказывается, ничего не стоят», - заметил министр иностранных дел России в интервью RT.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена добиться честной игры.

«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», - пояснил он.

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Помимо этого в документах было упомянуто требование не размещать дополнительные силы НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го.

В январе состоялось обсуждение документов. По результатам переговоров в российском дипломатическом ведомстве констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».

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