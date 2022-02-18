В ФРГ отреагировали на отказ РФ от участия в Мюнхенской конференции

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу того, что Россия не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинает работу 18 февраля. Она назвала отсутствие представителей Москвы потерей, сообщает ТАСС.

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Именно в нынешней крайне опасной ситуации было бы так важно встретиться в Мюнхене с российскими представителями. То, что Россия не использует эту возможность, является потерей, — сказала министр.

Она добавила, что Россия ставит под сомнение ключевые принципы миропорядка в Европе и предъявляет Западу требования времён холодной войны. По словам Бербок, Запад, в свою очередь, ждёт от РФ шагов по деэскалации, подкрепления заявлений о готовности к диалогу «настоящими предложениями», а также отвода войск от украинской границы.

Глава МИД Германии заверила, что Запад готов к серьёзному диалогу о всеобщей безопасности. По её словам, «даже микроскопические шаги в направлении мира лучше больших шагов в направлении войны».