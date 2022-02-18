Путин отреагировал на ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас можно наблюдать обострение ситуации на Донбассе. Такой реакцией он поделился на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

Президент призвал власти Украины исполнять Минские соглашения и сесть за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).