Пока вы не уснули: Новый скандал на Олимпиаде и ответ России на угрозы Польши

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В РФ ответили на угрозы экс-президента Польши

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил экс-президенту Польши Леху Валенсе пить таблетки от деменции после его призыва ударить по Москве.

«Я считаю, что Валенсе надо начать пить таблетки от деменции», — сказал российский губернатор.

«Это коррупция!»: на Олимпиаде разгорелся новый скандал

Рекордсмен мира по конькобежному спорту, победитель этих Игр на дистанции 5000 метров швед Нильс ван дер Пул обвинил Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB) в манипуляциях с качеством льда в пользу своих спортсменов.

"Это не соответствует моим представлениям о честной игре", - сказал ван дер Пул на пресс-конференции.

В Кремле прокомментировали ситуацию с Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на позицию Международного олимпийского комитета по поводу скандала, в который оказалась втянута российская фигуристка Камила Валиева.

По словам Пескова, в Москве не собираются «присоединяться к стройному ряду кричальщиков» о допинге у спортсменки.

Украинские националисты начали срочно покидать Харьков

Члены украинских националистических организаций не верят в успех возможной наступательной операции в Донбассе, они покидают Харьков и перемещаются в Закарпатскую область на западе страны.

Об этом заявил 10 февраля на брифинге офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

В МЭР предупредили о «черном лебеде» для рубля

Для курса рубля «черным лебедем», кроме напряженной геополитической обстановки и постоянной санкционной риторики, могут стать резкие изменения денежно-кредитной политики в мире.

Об этом заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Фраза Путина про "мою красавицу" возмутила Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки прокомментировала фразу президента России Владимира Путина «нравится не нравится — терпи, моя красавица», которую он использовал, говоря о необходимости выполнения минских соглашений со стороны Украины, во время пресс-конференции по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Лавров попросил не переводить речь Трасс на встрече в Москве

В ходе встречи с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая проходит в Москве, министр иностранных дел Сергей Лавров отказался от перевода.

В начале встречи Элизабет Трасс заявила, что «рада быть здесь в День дипломата». Когда переводчица начала переводить ее слова, Лавров жестом остановил ее.

Москвичам рассказали об аномалии в воздухе

Москвичам сообщили об аномально низком содержании кислорода в воздухе.

«Атмосферное давление понизится, низким будет и содержание кислорода в воздухе. Такие условия формируют неблагоприятную погоду гипоксического типа», — предупредили синоптики.

В Москве обокрали звезду «Квартета И»

Участника группы «Квартет И» Леонида Бараца обокрали в Москве.

Неизвестный похитил с его иномарки Range Rover Sport два боковых зеркала, стоимость которых составляет 270 тыс. рублей.

Медведева обратилась к Валиевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.