Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил экс-президенту Польши Леху Валенсе пить таблетки от деменции после его призыва ударить по Москве. Он заявил об этом Daily Storm.

«Я считаю, что Валенсе надо начать пить таблетки от деменции», — сказал российский губернатор.

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Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву». По словам политика, он больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина. Об этом Валенса рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Я очень уважал Путина и поддерживал его. Я всегда говорил, что у России есть проблемы, но это великая страна. Но на этот раз она зашла слишком далеко. Но теперь нельзя отступать, ведь каждая следующая атака будет еще хуже», — сказал экс-президент Польши.

По словам Валенсы, весь мир должен мобилизоваться, а Польша должна помочь Украине и предоставить все силы, которые у нее есть в распоряжении.

«Если Путин нападет на Киев, то должен последовать немедленный ответ — нападение на Москву», — резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче вооруженным силам Украины военной техники.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Призывы напасть на Москву - последствия постковидного синдрома. Так член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Ранее тот высказался в интервью СМИ на тему якобы готовящегося "вторжения" России на Украину, заявив, что странам Запада нужно "проявить жесткость" и нанести ответный удар по Москве.

"Эти слова о нападении на Москву, я считаю, что это последствия постковидного синдрома,- иронично отреагировал Шхагошев, которого цитирует РИА Новости, - не иначе, только так можно об этом говорить".

Бывший президент Польши, которому в сентябре исполнилось 78 лет, 21 января сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией - несмотря на то, что три раза вакцинировался от COVID-19.

Отметим, что Москва официально не раз отвергала обвинения в подготовке нападения на Украину, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, при этом заявления о российской агрессии используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава временной комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, комментируя заявление Варшавы о ситуации вокруг Украины, предложил уголовно преследовать любого гражданина или организацию, призывающих к войне с Россией.

9 февраля бывший президент Польши Лех Валенса призвал власти страны в случае эскалации конфликта помочь соседней стране и незамедлительно ударить по Москве.

«Любой гражданин, любая организация, которые призывают к войне с Россией, совершают преступление и подлежат уголовному преследованию», — заявил Климов (цитата по РИА «Новости»), добавив, что члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета «рассматривают различные варианты» реагирования на такие случаи.

Климов отметил, что Валенса «на весь мир публично предложил начать термоядерную войну, причем жертвами этой войны будут сами поляки». Он напомнил, что во времена СССР существовали законы, предусматривающие уголовную ответственность за разжигание войны.

«Я понимаю, что история развивается по спирали, и меры реагирования сейчас должны быть другими», — сказал парламентарий.

Климов считает, что в законодательстве везде, где есть юрисдикция РФ, необходимо «предусмотреть, что такие факты должны быть основанием для возбуждения уголовного дела со следственными действиями и проведением суда». Таким образом, если «судьба занесет (такого человека) в нашу юрисдикцию, ему будет уготована учесть, определенная судом», отметил сенатор.

В последнее время в западных СМИ муссируется информация, что Россия сосредотачивает войска на украинской границе. В Москве указали, что Россия перемещает вооружённые силы в пределах своей территории, и назвали заявления о «российской агрессии» предлогом для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

Ранее замдиректора Департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

Члены Совета Федерации считают, что бывшими главами государств и экс-премьерами, в том числе экс-президентом Польши Лехом Валенсой, руководит желание напомнить о себе, они не задумываются над своими словами, пишет РБК.

«Ему просто хочется о себе напомнить, ну напомнил. Думаю, что посмеются они, даже на Западе, в той же Польше все закончится», — считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что такие высказывания недопустимы для лауреата Нобелевской премии мира и экс-президента.

«Он не понимает, что то, что он предлагает, может покончить с существованием его государства. Он не знает, что на удар бывает ответный удар? Поэтому такие поджигатели не могут называть себя лауреатами Нобелевской премии мира. Ему просто хочется о себе напомнить», — уточнил Джабаров.

По мнению члена комитета Совфеда по международным делам, Сергея Цекова, не следует реагировать на подобные высказывания.

«Все эти экс-президенты, экс-премьеры в какие-то игры играются, странные вещи говорят. Причем они даже не задумываются над тем, что они говорят. Россия никогда не нападет на Украину. К сожалению, Польша этого не понимает, как и во многих странах Евросоюза, и в Англии, и в Америке. Это представители Евросоюза нападают на другие страны», — пояснил Цеков.

По его словам, для бывших политиков очень просто сделать такие заявления. Он напомнил, что на протяжении столетия именно Европа нападала на Россию.

«И они не могут назвать ни одного случая, когда Россия нападала на какую-то другую страну. Второе, в отношении того, что Польша ответит. Думаю, Польше отвечать и нечем», — сказал Цеков.

Он добавил, что в случае если Польша решит напасть на Россию, от нее «не останется ничего в течение двух-трех дней».

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о том, что Западу необходимо «ударить по Москве» в случае предполагаемого «нападения» России на Украину.

«Самые храбрые европейские президенты — это те, которые уже не при власти. Можно с умным видом разглагольствовать, давать советы, даже требовать напасть на ядерную державу, ведь отвечать за свои слова не придётся», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, Лех Валенса сознательно даёт несбыточные надежды Киеву и высказывает заведомо ложные угрозы Москве.

Как отметил Бальбек, общественное порицание — это максимум, который может грозить экс-президенту за такое «медийное подстрекательство».

«Считать ли это провокацией? Вряд ли, ведь мы на такие уловки не поддаёмся. Это, скорее, пустая болтовня человека, про которого забыли СМИ, и теперь он решил им о себе напомнить», — заключил специалист.

Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление экс-президента Польши Леха Валенсы, который предложил ударить по России в случае вторжения на Украину.

— Напасть на Москву?! Фантазия у него есть! — написал пользователь Michał Lipiszczak.

При этом Paweł Obrycki иронично назвал политика стратегом. Jan Kowalczykowski пошутил, что при вторжении Валенсу сбросят на Москву.