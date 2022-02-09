В РФ ответили на заявление Валенсы об атаке на Москву

Члены Совета Федерации считают, что бывшими главами государств и экс-премьерами, в том числе экс-президентом Польши Лехом Валенсой, руководит желание напомнить о себе, они не задумываются над своими словами, пишет РБК.

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Ранее Валенса заявил, что в случае удара по Украине нужно ответить нападением на Москву. По его словам, мир должен не дать ударить по Украине. Польше, как считает экс-президент, нужно вести себя мужественно и не допустить вторжения. Валенса также предложил вербовать добровольцев и отдать все имеющиеся силы Украине.

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«Ему просто хочется о себе напомнить, ну напомнил. Думаю, что посмеются они, даже на Западе, в той же Польше все закончится», — считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что такие высказывания недопустимы для лауреата Нобелевской премии мира и экс-президента.

«Он не понимает, что то, что он предлагает, может покончить с существованием его государства. Он не знает, что на удар бывает ответный удар? Поэтому такие поджигатели не могут называть себя лауреатами Нобелевской премии мира. Ему просто хочется о себе напомнить», — уточнил Джабаров.

По мнению члена комитета Совфеда по международным делам, Сергея Цекова, не следует реагировать на подобные высказывания.

«Все эти экс-президенты, экс-премьеры в какие-то игры играются, странные вещи говорят. Причем они даже не задумываются над тем, что они говорят. Россия никогда не нападет на Украину. К сожалению, Польша этого не понимает, как и во многих странах Евросоюза, и в Англии, и в Америке. Это представители Евросоюза нападают на другие страны», — пояснил Цеков.

По его словам, для бывших политиков очень просто сделать такие заявления. Он напомнил, что на протяжении столетия именно Европа нападала на Россию.

«И они не могут назвать ни одного случая, когда Россия нападала на какую-то другую страну. Второе, в отношении того, что Польша ответит. Думаю, Польше отвечать и нечем», — сказал Цеков.