В Кремле прокомментировали ситуацию с Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на позицию Международного олимпийского комитета по поводу скандала, в который оказалась втянута российская фигуристка Камила Валиева. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее церемония награждения фигуристов за командный турнир ОИ-2022, в котором победили россияне, была отложена. В Международном олимпийском комитете (МОК) это объяснили «ситуацией, требующей юридической консультации с Международным союзом конькобежцев». Портал Inside the Games назвал причиной переноса сомнительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой.

По словам Пескова, в Москве не собираются «присоединяться к стройному ряду кричальщиков» о допинге у спортсменки.

«Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», - пояснил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что здесь единственным первоисточником «может и должен быть МОК».

Сегодня пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина рассказала, что Камила Валиева продолжит участие в ОИ-2022 в Пекине, от соревнований она не отстранена.

Международный союз конькобежцев (ISU) оказался раскрывать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. А «Чемпионат» сообщил, что команде юристов удалось снять отстранение Валиевой. Портал подчеркивает, что якобы найденное в ее допинг-пробе вещество «не считается особым».