Лавров попросил не переводить речь Трасс на встрече в Москве

В ходе встречи с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая проходит в Москве, министр иностранных дел Сергей Лавров отказался от перевода. Видеозапись этого момента опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

В начале встречи Элизабет Трасс заявила, что «рада быть здесь в День дипломата». Когда переводчица начала переводить ее слова, Лавров жестом остановил ее.

«Тут все понимают», - заметил он, предложив своей собеседнице продолжить разговор.

Элизабет Трасс проведет в Москве в рамках официального визита два дня. Сегодня проходит ее встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Британии в Россию.