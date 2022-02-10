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45 минут назад

Лавров попросил не переводить речь Трасс на встрече в Москве

Алиса Селезнёва

В ходе встречи с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая проходит в Москве, министр иностранных дел Сергей Лавров отказался от перевода. Видеозапись этого момента опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

В начале встречи Элизабет Трасс заявила, что «рада быть здесь в День дипломата». Когда переводчица начала переводить ее слова, Лавров жестом остановил ее.

«Тут все понимают», - заметил он, предложив своей собеседнице продолжить разговор.

Элизабет Трасс проведет в Москве в рамках официального визита два дня. Сегодня проходит ее встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Британии в Россию.

Захарова назвала подарком визит Трасс в Москву

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приезд министра иностранных дел Британии в Москву «подарком ко Дню дипломатического работника», который отмечается в России 10 февраля.

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