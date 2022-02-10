Москвичам сообщили об аномально низком содержании кислорода в воздухе. Информация об этом появилась на портале «Метеоновости».

«Атмосферное давление понизится, низким будет и содержание кислорода в воздухе. Такие условия формируют неблагоприятную погоду гипоксического типа», — предупредили синоптики.

Эксперты добавили, что метеозависимые люди в таких условиях могут почувствовать головную и сердечную боль, изменение артериального давления, нарушение сердечного ритма, ломоту и скованность в суставах, снижение работоспособности и тревожность.

С наибольшей вероятностью изменения в самочувствии коснутся людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания и кислородной недостаточностью.

«Улучшить самочувствие поможет соблюдение режима труда и отдыха, контроль артериального давления, своевременный прием рекомендованных врачом лекарств», — заключил источник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России пообещал москвичам теплую погоду, характерную для середины марта.