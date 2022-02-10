В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
Войти в почту
1 час назад

Москвичей предупредили об аномально низком содержании кислорода в воздухе

Мослента

Москвичам сообщили об аномально низком содержании кислорода в воздухе. Информация об этом появилась на портале «Метеоновости».

«Атмосферное давление понизится, низким будет и содержание кислорода в воздухе. Такие условия формируют неблагоприятную погоду гипоксического типа», — предупредили синоптики.

Эксперты добавили, что метеозависимые люди в таких условиях могут почувствовать головную и сердечную боль, изменение артериального давления, нарушение сердечного ритма, ломоту и скованность в суставах, снижение работоспособности и тревожность.

В Москве ожидается мокрый снег и гололедица

С наибольшей вероятностью изменения в самочувствии коснутся людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания и кислородной недостаточностью.

«Улучшить самочувствие поможет соблюдение режима труда и отдыха, контроль артериального давления, своевременный прием рекомендованных врачом лекарств», — заключил источник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России пообещал москвичам теплую погоду, характерную для середины марта.
Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители