"Несмотря на громкие заявления украинских националистов о необходимости решения конфликта силовым путем, радикалы не верят в успех подготавливаемой [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой так называемой освободительной военной кампании. По данным агентурной разведки, за последние 10 дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась. Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области. Члены семей большинства радикалов уже выехали из Харькова и там осваиваются", - подчеркнул он Микужис.