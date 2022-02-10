Украинские националисты начали срочно покидать Харьков

Члены украинских националистических организаций не верят в успех возможной наступательной операции в Донбассе, они покидают Харьков и перемещаются в Закарпатскую область на западе страны. Об этом заявил 10 февраля на брифинге офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис, пишет ТАСС.
"Несмотря на громкие заявления украинских националистов о необходимости решения конфликта силовым путем, радикалы не верят в успех подготавливаемой [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой так называемой освободительной военной кампании. По данным агентурной разведки, за последние 10 дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась. Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области. Члены семей большинства радикалов уже выехали из Харькова и там осваиваются", - подчеркнул он Микужис.
Ранее управлении Народной милиции ДНР сообщали о прибытии в Донбасс националистов из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".
"В расположение 54-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад прибыли два подразделения, состоящие из боевиков "Правого сектора" (запрещено в РФ - Прим. ред.), численностью по 70-80 человек каждое. Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов", — рассказал представитель Народной милиции.