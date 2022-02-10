В Москве обокрали звезду «Квартета И»

Участника группы «Квартет И» Леонида Бараца обокрали в Москве. Как сообщает МК, неизвестный похитил с его иномарки Range Rover Sport два боковых зеркала, стоимость которых составляет 270 тыс. рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел 27 января, когда машина была припаркована на Большой Грузинской улице возле дома №58. По ряду причин актер не мог сидеть за рулем и попросил водителя припарковаться возле здания примерно в 23:30. На следующий день, в 11:30, Барац вышел и обнаружил, что на машине нет зеркал заднего вида.

Место стоянки попало в поле зрения видеокамеры, на записи с которой правоохранители увидели преступника. Неизвестный в ночное время выломал детали авто и скрылся.