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2 минуты назад

В Москве обокрали звезду «Квартета И»

Елена Прошина

Участника группы «Квартет И» Леонида Бараца обокрали в Москве. Как сообщает МК, неизвестный похитил с его иномарки Range Rover Sport два боковых зеркала, стоимость которых составляет 270 тыс. рублей.

В Москве обокрали звезду «Квартета И»
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 27 января, когда машина была припаркована на Большой Грузинской улице возле дома №58. По ряду причин актер не мог сидеть за рулем и попросил водителя припарковаться возле здания примерно в 23:30. На следующий день, в 11:30, Барац вышел и обнаружил, что на машине нет зеркал заднего вида.

Место стоянки попало в поле зрения видеокамеры, на записи с которой правоохранители увидели преступника. Неизвестный в ночное время выломал детали авто и скрылся.

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Как рассказал актер, иномарка застрахована по КАСКО и сейчас все документы для страховой компании оформлены, владелец машины ждет выплаты. По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), поиск злоумышленника продолжается.

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