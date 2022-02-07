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49 минут назад

Пока вы не уснули: Вмешательство США в вопрос Курил и массовая драка в Москве

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Суверенитет Токио»: США помогут Японии в вопросе Курил

США поддерживают Японию по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними.

Об этом в понедельник по случаю отмечаемого в Японии Дня северных территорий заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.

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Бастрыкин обратился к Путину из-за преступлений мигрантов

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство.

В конце декабря Бастрыкин отправил письмо Путину с рассказом о преступлениях приезжих, которые, по его мнению, накалили ситуацию и привели к формированию народных дружин.

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В Москве у метро "Кузьминки" произошла массовая драка

В Москве перепалка двух компаний молодых людей переросла в массовую драку. Сначала участники конфликта выясняли отношения на автобусной остановке, а затем выбежали на проезжую часть.

Инцидент произошел около станции метро "Кузьминки" на улице Маршала Чуйкова.

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Лукашенко назвал срок вхождения Украины в Союзное государство

Украина может войти в Союзное государство России и Белоруссии через 15 лет, заявил Александр Лукашенко.

«Если мы не наделаем ошибок», - сделал оговорку президент РБ.

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Синоптик дал прогноз на лето в России

В России лето 2022 года будет засушливым и жарким. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле», — сказал синоптик.

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Россия подготовилась к жестким санкциям

В Правительстве России прошли совещания по готовности российской экономики к возможным санкциям из-за «вторжения на Украину».

Совещания проводил ещё на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов. Уточняется, что на заседаниях подводили итоги стресс-тестов («учений») крупнейших российских компаний и банков.

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В США назвали главную причину агрессии Украины

США следует перестать обманывать Украину обещаниями вступить в НАТО, так как это тормозит как любое мирное урегулирование кризиса на востоке страны, так и налаживание отношений с Россией.

Об этом в статье для журнала The National Interest пишет обозреватель Дэниел Р. Де Петрис.

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Убийца Мисс Кузбасс раскрыл новые подробности преступления

СОЦСЕТИ

Муж «Мисс Кузбасс» Александр Попов рассказал, как и где именно он закопал тело своей жены Ксении Сапожковой.

«Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», - рассказал Александр Попов следователям.

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Пенсионные накопления россиян обесценились

По итогам 2021 года второй раз за пять лет инвестиционная доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по средствам обязательного пенсионного страхования (ОПС) оказалась ниже уровня инфляции.

Согласно предоставленным фондами данным, покупательная способность средств уменьшилась.

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В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением

В Москве обнаружили тело 76-летнего отставного генерал-майора полиции с огнестрельным ранением.

Тело генерала в квартире нашла его 68-летняя жена, она обратилась в полицию. По словам женщины, ранним утром ее разбудил громкий хлопок, раздавшийся из соседней комнаты.

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