США поддерживают Японию по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними. Об этом в понедельник по случаю отмечаемого в Японии Дня северных территорий заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.

"В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен - Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов", - подчеркнул Эмануэль в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter.

В то же время он выразил поддержку усилиям "японского и российского правительств в попытках заключить мирный договор", который, по словам посла, "давно пора заключить".

Посол США в Японии также выразил мнение, что "пренебрежение Россией суверенитетом других не является чем-то новым и не ограничивается северными территориями", отметив, что в понедельник провел встречу с послом Украины в Японии. В этой связи он упомянул Крым и "восточную Украину", в очередной раз повторив звучащие в последнее время со стороны Запада обвинения в том, что Россия, по их утверждению, концентрирует войска на границе с Украиной.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

День северных территорий

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в «День северных территорий» — так японцы называют южные острова Курильской гряды, сообщает РИА Новости. Митингующие начали собираться у генерального консульства России в Осаке около 09:00 по местному времени. К зданию также стянулись дополнительные отряды полиции.

Представитель ультраправых организаций зачитал манифест с призывом к РФ «вернуть незаконно оккупированные острова». Позднее по кварталу, где находится здание дипмиссии, начали ездить автомобили и микроавтобусы, выкрашенные в чёрный или серый цвета и с установленными на них громкоговорителями, из которых также доносился соответствующий призыв.

Япония выразила России протест в связи с ракетными учениями в районе Южных Курил. Об этом рассказал генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что страна не собирается терпеть военное присутствие РФ рядом с островами. Слова политика приводит Japanese Government Internet TV.

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Россия издала предупреждение о том, что пуски будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим мы заявили России протест по дипломатическим каналам, — рассказал Мацуно.

Он подчеркнул, что правительство Японии не намерено мириться с военным присутствием РФ на четырёх северных островах (Южные Курилы), которые государство до сих пор считает своей территорией, несмотря на то, что они находятся в составе России. По его словам, береговая охрана Японии уже предупредила граждан об опасности передвижения в указанном районе.

Ранее Россия уведомила Японию о проведении ракетных учений на территории южной части Курильских островов. Учебные стрельбы будут проходить в большой зоне к востоку от Хоккайдо, в которую входят также Курилы и пролив Лаперуза.

Японский журналист высказал беспокойство тем, что Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии». Москва использует его в качестве форпоста, размещая в том числе субмарины с крылатыми ракетами на вооружении, пишет японское издание «Тюнити симбун». Таким образом, решить проблему «северных территорий» Японии будет намного сложнее.

Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», — посетовал журналист.

Как считает автор статьи, на такие шаги официальная Москва идёт для защиты своих атомных подводных лодок, которые оборудованы баллистическими ракетами. Также Россия следует стратегии использования Охотского моря в виде форпоста для того, чтобы не дать возможности потенциальному противнику приблизиться к её границам.

В статье рассказывается в том числе о посёлке Рыбачий, где расположена база субмарин Тихоокеанского флота. В первые 10 лет после распада СССР село, где люди боролись с голодом, символизировало кризис национальной обороны, однако сейчас в посёлке созданы благоприятные условия, сообщает автор статьи. Он также отметил, что ответственным за возрождение Рыбачьего является президент России Владимир Путин, поскольку именно он в начале 2000-х годов отверг предложение Генштаба об упразднении этой базы подводного флота и подчеркнул необходимость сохранения ядерного потенциала в регионе.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что суверенитет страны распространяется на южную часть Курильских островов. Так дипломат отреагировал на заявления Сергея Лаврова о том, что японская сторона до сих пор не признала итоги Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

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На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса, — пояснил Хаяси.

Япония продолжает критиковать российские власти за посещение островов Южно-Курильской гряды официальными лицами и военными.

Ранее кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён заявил, что в случае прихода к власти, предложит России взять у неё в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий. Лидер Партии революционных дивидендов пообещал сделать из неё совместную зону экономического процветания в Северо-Восточной Азии.

Политик уточнил, что имеет в виду Сахалин, Амур, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по его мнению, «проживает много корейцев». Взять в аренду он намерен земли, по площади значительно превосходящие территорию Южной Кореи. По его словам, там «можно будет производить различную сельскохозяйственную продукцию, включая сою и пшеницу», что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения».

Один из руководителей посольства Японии в России был вызван в МИД, где ему был выражен протест в связи с выставкой, организованной в Токио и посвященной Курильским островам. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что японцы не в первый раз организуют подобное мероприятие.

"Кроме того, японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо", - добавила Захарова.

Дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион», который базируется на Камчатке, разместили на острове Матуа Курильских островов, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Данное подразделение является частью 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

В состав дивизиона вошли четыре вездехода на колесном шасси с береговыми пусковыми установками — по две на каждом. В дивизионном комплекте также имеется четыре транспортно-заряжающих машины, а также машины боевого управления и обеспечения боевого дежурства. Также в него вошла мобильная загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б».

В настоящее время на данном острове строят инфраструктуру для размещения войск. Так, уже закончено строительство военного городка, завершены все работы по благоустройству помещений, предназначенных для несения службы, проживания и отдыха военных, сообщает издание.

Остров Матуа расположен в центральной части Курильской гряды.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен продолжать ведение упорных переговоров с Россией для урегулирования территориального вопроса о принадлежности южных Курильских островов, передает агентство Kyodo.

Глава японского правительства в ходе выступления отметил, что для достижения этой цели он будет предпринимать усилия к заключению мирного договора с Москвой. При этом Кисида собирается строить диалог с Россией на основе всех ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

Кроме того, японский премьер посетовал на приостановку безвизовых гуманитарных обменов между Японией и Россией, в рамках которых бывшие японские жители южных Курил и их родственники могли посещать эти острова. Такие поездки были заморожены около двух лет назад на фоне ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Напомним, что в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и находивший на тот момент в должности японского премьера Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре условились вести дальнейшие переговоры по заключению мирного договора между странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Между тем на фоне пандемии коронавируса и после ухода Абэ в отставку существенного продвижения на российско-японском треке не наблюдалось.

Премьер Фумио Кисида после своего вступления в должность главы правительства в октябре прошлого года разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, в ходе которого стороны подтвердили нацеленность на проведение личной встречи.

Москва не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил, заявил посол России в Японии Михаил Галузин в качестве ответа на критику посла США Рама Эмануэля. Ответ опубликован в Twitter-аккаунте российского диппредставительства.

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества"», — ответил посол.

Галузин подчеркнул легитимность территориальной юрисдикции России над южными Курилами.

«Передача территории четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в войне против нацистской Германии и ее союзника — милитаристской Японии», — отметил дипломат.

Российский посол выразил уверенность в верховенстве международного права и уважении договоренностей союзных государств, а также призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» стран Запада.

Ранее посол США в Японии Рам Эммануэль опубликовал в Twitter критику высказываний Галушко о позиции Японии в отношении роста напряженности на границе с Украиной и принадлежности южных островов Курильской гряды.