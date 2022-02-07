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1 час назад

National Interest назвал главную причину агрессии Украины

США следует перестать обманывать Украину обещаниями вступить в НАТО, так как это тормозит как любое мирное урегулирование кризиса на востоке страны, так и налаживание отношений с Россией. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет обозреватель Дэниел Р. Де Петрис.

По словам автора статьи, Киев должен действовать, основываясь на собственных геополитических условиях, неотъемлемой частью которых Россия остается даже с точки зрения географии.

«Единственный вариант для Украины — сесть за стол с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу в отношении своей геополитической ориентации», — считает Де Петрис.

В качестве примера для украинских политиков он привел многочисленные дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, которые сохраняются даже с учетом разногласий сторон.

Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки сообщила, что Россия «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения.

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