Украина может войти в Союзное государство России и Белоруссии через 15 лет, заявил Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Если мы не наделаем ошибок», - сделал оговорку президент РБ.

При этом Лукашенко напомнил, что именно он являлся инициатором создания в 1996 году Союзного государства. Против интеграции выступал Анатолий Чубайс.

«Был такой момент, он был против. И не только он», - отметил политик.

Разговор о возможном воссоединении России, Белоруссии и Украины зашел в связи с эскалацией военной истерии на Западе вокруг гипотетического военного вторжения Москвы. Но если Киев атакует Донбасс, армия Белоруссии будет действовать «точно так, как российская», заверил Лукашенко.

Отвечая на вопрос о возможности нанесения ракетного удара по территории Украины, он сказал: «Не только».

«Все, что только есть. Если ты начертил „красную линию“, то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», — заверил глава белорусского государства.

К войне Киев подталкивают США, уверен Лукашенко. При этом он уничижительно высказался о президенте Украины.

«И даже Зеленский безголовый (хотя я не ожидал, что он себя так будет вести) уже начал кричать: "Нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее», – подчеркнул политик.

Похоже, Лукашенко однозначно выбрал сторону. И это сторона России, а не Запада. По этой дороге он пообещал идти до конца. Если вокруг Белоруссии будет «тяжелая обстановка», война, серьезные внутриполитические волнения, как в 2020 году, то Лукашенко готов быть президентом «всегда».

- Для понимания перспектив идеи вхождения Украины в Союзное государство России и Белоруссии следует учитывать личность Лукашенко, - отмечает главный политический советник председателя ЦК КПРФ, д. и. н. Вячеслав Тетёкин. - В отличие от многих других, он действует в политике на достаточно долгой исторической дистанции. При этом — наиболее успешный руководитель среди своих коллег по СНГ. По своему социально-экономическому развитию Белоруссия, не имея полезных ископаемых, занимает, безусловно, первое место. Это говорит о мудрости Лукашенко.

На основании своего опыта президент Белоруссии лучше всех понимает неизбежность интеграционных процессов. В этом бурном мире выжить в одиночку крайне сложно. Именно поэтому в течение многих лет, несмотря на тактические извивы в его политики, когда он периодически изображал намерение наладить более плотные отношения с Западом, Лукашенко всегда придерживался стратегического курса на союз с Россией. Он никогда не заявлял о враждебности Москве.

Также для Лукашенко очевидно, что и бывшие союзные республики от интеграции никуда не денутся. Наши страны - это единый народохозяйственный комплекс, который складывался столетиями. Если обычно империи удерживались силой оружия, то СССР, обладая всеми признаками империи, имел уникальный характер. Имперский центр больше тратил на поддержку окраин, нежели собирал с них средств. Тот факт, что Россия была донором окраин, способствовала их мощному экономическому, социальному, культурному развитию.

Украина, будучи одной из самых богатых и перспективных стран, среди отделившихся от СССР, тем не менее, грохнулась. В том числе из-за того, что после 2014 года были разорваны все экономические связи с Россией. А Лукашенко, несмотря на все сложности отношений с Россией, развил эти связи и обеспечил самый высокий уровень жизни в СНГ. Поэтому он с пониманием дела говорит, что и Украина никуда не денется. Срок в 15 лет Лукашенко дает на промывание мозгов от яда русофобии, который вколол нашим братьям Запад.

- Именно союз России и Белоруссии (укрепившийся на воне военной угрозы — авт.) полностью изменил расклад сил. Потому что в такой конфигурации уже Москва и Минск являются источником реализации панславянского проекта, сторонниками которого является значительная часть украинских националистов. Вместо версии ЦРУ: Россия — это азиатские орды, которым противостоят свободолюбивые славяне Украины и Белоруссии.

Учитывая плачевность нынешнего положения Украины и тупиковость вариантов, предлагаемых Западом, единственной конструктивной и реальной альтернативой црушной агентуре в Киеве может стать союз трех государств и вхождение Украины в общие наднациональные интеграционные структуры, что открывает ей перспективы развития, сохранения суверенитета и других опций, закрытых после Майдана.

Союзное государство не подразумевает упразднение суверенитета государства, которое в него входит. В данном случае Украины. Это, собственно, и предлагалось Москвой во времена президентства Януковича в формате ЕАЭС, Таможенного союза. А вот сопротивление Киева и настаивание на американском сценарии как раз подразумевает лишение суверенитета.

- Вхождение Украины в состав Союзного государства России и Белоруссии - это вполне реальный сценарий с учетом того, что США сейчас уходят из целого ряда регионов мира, - уверен заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик. - Мы видели, как они ушли из Афганистана, скоро будут уходить из Ирака, затем наверняка из Сирии, а с течением времени и из Европы, — говорит замруководителя Международного евразийского движения Валерий Коровин.

- Ультиматум, который выдвинула Россия, как раз о том, что американцы должны покинуть Восточную Европу и вернуться к границам своего присутствия на 1997 год. А тогда Украина полностью была в российской геополитической зоне влияния. Хотя этот сценарий сейчас плохо виден из-за того информационного шума, который США и Британия устроили из-за якобы вторжения Москвы.

«СП»: - Не слишком ли отдалились русские и украинцы за минувшие 20-30 лет, чтобы реализовать новый интеграционный проект?

- Наверное, не вся нынешняя Украина должна войти в состав Союзного государства. Этот вопрос дискутируется историками еще со Второй мировой войны, когда Сталин включил в Состав СССР земли Западной Украины. Скорее всего, несколько самых западных областей, например, Львовская, Ивано-Франковская, нам и не нужны из-за состава их населения и религиозного мировоззрения.