Муж «Мисс Кузбасс» Александр Попов рассказал, как и где именно он закопал тело своей жены Ксении Сапожковой. Видеозапись допроса опубликовал Telegram-канал 112.

11 января Попов заявил в полицию о пропаже жены. Он рассказал, что она улетела в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в Десну. Тело женщины в реке не нашли.

Затем подозреваемый начал отрицать вину и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого. В итоге он признался следователям, что закопал тело жены в лесу. Оно было найдено в лесополосе в Новой Москве в ходе проведения следственных действий.

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса Попова и следственных действий с ним.

«Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», - рассказал Александр Попов следователям.

В лесу мужчина, ориентируясь на раздвоенное дерево, показал сотрудникам правоохранительных органов, где именно он закопал тело жены.