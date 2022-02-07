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7 минут назад

Убийца Мисс Кузбасс-2010 рассказал новые подробности преступления

Муж «Мисс Кузбасс» Александр Попов рассказал, как и где именно он закопал тело своей жены Ксении Сапожковой. Видеозапись допроса опубликовал Telegram-канал 112.

11 января Попов заявил в полицию о пропаже жены. Он рассказал, что она улетела в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в Десну. Тело женщины в реке не нашли.

Затем подозреваемый начал отрицать вину и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого. В итоге он признался следователям, что закопал тело жены в лесу. Оно было найдено в лесополосе в Новой Москве в ходе проведения следственных действий.

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса Попова и следственных действий с ним.

«Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», - рассказал Александр Попов следователям.

В лесу мужчина, ориентируясь на раздвоенное дерево, показал сотрудникам правоохранительных органов, где именно он закопал тело жены.

Модель погибла в Москве

По данным СМИ, в ходе допроса муж «Мисс Кузбасс» Ксении Сапожковой также отметил, что причиной ссоры, во время которой он убил свою жену, стала нехватка денег.

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