В Москве у метро "Кузьминки" произошла массовая драка

В Москве перепалка двух компаний молодых людей переросла в массовую драку. Сначала участники конфликта выясняли отношения на автобусной остановке, а затем выбежали на проезжую часть, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел около станции метро "Кузьминки" на улице Маршала Чуйкова. На опубликованных кадрах видно, как несколько молодых людей после словесной перепалки сняли с себя куртки, а один из них вооружился стеклянной бутылкой.

Предварительно, в драке участвовало около восьми человек, в отдел полиции были доставлены пятеро, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении нарушителей составили протоколы о мелком хулиганстве, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошла массовая драка мигрантов со стрельбой из пневматического оружия. Инцидент произошел вечером 30 января в Востряковском проезде. Предполагается, что участники драки являются выходцами из Таджикистана. В конфликте участвовали около 15 человек. Всего в полицию доставили 66 человек.