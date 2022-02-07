В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением

В Москве обнаружили тело 76-летнего отставного генерал-майора полиции с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Тело генерала в квартире нашла его 68-летняя жена, она обратилась в полицию. По словам женщины, ранним утром ее разбудил громкий хлопок, раздавшийся из соседней комнаты. Она побежала туда и увидела тело супруга.

По словам источника «КП», погибший ранее занимал пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел РФ. Полицейские, приехавшие после звонка женщины, выяснили, что порядок в квартире нарушен не был, следов борьбы они также не обнаружили.

Жена погибшего рассказала, что у него был рак в последней стадии.

Ранее в Подмосковье покончил с собой генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ Анатолий Белянин.