Пока вы не уснули: угроза Байдена и разногласия в НАТО

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«Вторжение изменит мир»: Байден пригрозил Путину санкциями

В НАТО наметился раскол из-за Украины

Руководство НАТО в режиме нон-стоп заверяет Киев в поддержке в случае «российского вторжения». На этом фоне диссонансом прозвучало заявление президента Хорватии. Германия также не спешит помогать Украине, что привело к серии скандалов.

Американец избил российского полицейского

Пьяный американский дебошир задержан в Воронеже за избиение полицейского. Как сообщает РИА Новости, мужчина устроил конфликт в вагоне пассажирского поезда.

Лавров заявил о резком отказе России от доллара

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия резко сокращает долларовые резервы, пытаясь сократить зависимость от американской валюты. Об этом он сообщил в ходе выступления в Госдуме.

Ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения ВМФ России

Ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения Военно-морского флота (ВМФ) России в северо-восточной части Атлантического океана, запланированные на февраль. Об этом в разговоре с радиостанцией RTE сообщил глава организации производителей рыбы юга и запада Ирландии Патрик Мерфи.

Песков назвал место хранения денег Путина

Официальный представитель Кремля, отвечая сегодня на вопросы журналистов, отметил, что президент Владимир Путин держит зарплату в банке «Россия», и назвал санкции против высших чиновников «деструктивными политически», но не болезненными.

Годовалая девочка исчезла из дома. В печи нашли кости

Телеграм-канал «SHOT»

Годовалая девочка из города Холм бесследно исчезла из дома, когда ее мать ненадолго отлучилась. Женщина и ее сожитель путались в показаниях и не могли точно рассказать полицейским, что происходило в день происшествия. К поискам ребенка подключились волонтеры, возбуждено уголовное дело по статье «Убийствo малолетнего».

Ученые рассказали о связи вакцинации и затяжного COVID-19

Вакцинация снижает риски затяжного течения COVID-19, выяснили израильские ученые из Университета имени Бар-Илана. Подробнее об этом они рассказали в пока не рецензированной статье.

Как спасали мигранта на Крымском мосту

Забравшийся на Крымский мост и угрожавший спрыгнуть мужчина оказался 46-летним уроженцем Таджикистана. Мигрант работал в Москве на стройке, и, по словам, ему не выплатили зарплату. Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства.

В анализах погибшего Просвирнина обнаружили наркотики

CzarTalks