В анализах погибшего Просвирнина обнаружили наркотики

В анализах мочи журналиста и основателя «Спутника и Погрома» Егора Просвирнин обнаружили сразу два наркотических вещества. Как сообщает Telegram-канал Baza, в крови следов наркотических средств не оказалось, как и признаков употребления алкоголя.

Фото: Facebook Facebook

Напомним, что Егор Просвирин выпал из окна пятого этажа квартиры в центре Москвы 27 декабря 2021 года. Мужчина был голый, с ножом и газовым баллончиком. Также сообщалось, что в момент происшествия главред мог быть в состоянии наркотического опьянения — факт употребления наркотиков якобы подтвердила его супруга.

Известно, что он поссорился с женой и выгнал ее из дома за несколько часов до происшествия.