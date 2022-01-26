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48 минут назад

В анализах Просвирнина обнаружили наркотики

В анализах мочи журналиста и основателя «Спутника и Погрома» Егора Просвирнин обнаружили сразу два наркотических вещества. Как сообщает Telegram-канал Baza, в крови следов наркотических средств не оказалось, как и признаков употребления алкоголя.

В анализах погибшего Просвирнина обнаружили наркотики
Фото: Facebook Facebook

Напомним, что Егор Просвирин выпал из окна пятого этажа квартиры в центре Москвы 27 декабря 2021 года. Мужчина был голый, с ножом и газовым баллончиком. Также сообщалось, что в момент происшествия главред мог быть в состоянии наркотического опьянения — факт употребления наркотиков якобы подтвердила его супруга.

Известно, что он поссорился с женой и выгнал ее из дома за несколько часов до происшествия.

Похороны состоялись 4 января на Троекуровском кладбище. Прощание проходило в закрытом от СМИ формате, а на сами похороны пришли несколько сотен человек.

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