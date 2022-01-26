Песков назвал место хранения денег Путина

Призывы сенаторов США к введению санкций против российского руководства, в том числе главы государства Владимира Путина, политически деструктивны, но не болезненны. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Американский сенат 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации на Украине. Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД, министра обороны России, высокопоставленных военных и крупных банков РФ.
Официальный представитель Кремля, отвечая сегодня на вопросы журналистов, отметил, что президент Владимир Путин держит зарплату в банке «Россия», и назвал санкции против высших чиновников «деструктивными политически», но не болезненными.
«Смотрите, скажем так, не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости и так далее, и тому подобное, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией», - пояснил Дмитрий Песков.
Он обратил внимание на то, что зарубежные активы для представителей высшего руководства России и чиновников «давно запрещены» по закону.
«Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», - констатировал пресс-секретарь президента.
Россия ранее не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ, уверены в Москве.