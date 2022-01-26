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57 минут назад

Ученые рассказали о связи вакцинации и затяжного COVID-19

Вакцинация снижает риски затяжного течения COVID-19, выяснили израильские ученые из Университета имени Бар-Илана. Подробнее об этом они рассказали в пока не рецензированной статье, размещенной на сервисе препринтов medRxiv.

Ученые рассказали о связи вакцинации и затяжного COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вакцинация не гарантирует полной защиты от COVID-19, но значительно уменьшает вероятность заражения и тяжелого течения болезни. Как она влияет на риски развития затяжного COVID-19, однако, известно не было.

Исследователи опросили более 3000 человек, перенесших COVID-19, испытывают ли они какие-либо симптомы спустя несколько недель после выздоровления. Полностью вакцинированные участники на 54% реже сообщали о головной боли, на 64% реже — об усталости и на 68% реже — о боли в мышцах. Дальнейший анализ показал, что привитые и переболевшие COVID-19 сообщают об этих симптомах с той же частотой, что и те, кто никогда не болел — и, вероятно, жалобы вообще не связаны с COVID-19.

«Если вам нужна была еще одна причина, чтобы сделать прививку — вот она», — говорит эпидемиолог Майкл Эдельштейн, один из авторов работы.

Участники исследования прививались вакциной от Pfizer, поэтому неясно, насколько риски снижаются при использовании других вакцин — это еще предстоит установить.

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