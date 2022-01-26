Ученые рассказали о связи вакцинации и затяжного COVID-19

Вакцинация не гарантирует полной защиты от COVID-19, но значительно уменьшает вероятность заражения и тяжелого течения болезни. Как она влияет на риски развития затяжного COVID-19, однако, известно не было.

Исследователи опросили более 3000 человек, перенесших COVID-19, испытывают ли они какие-либо симптомы спустя несколько недель после выздоровления. Полностью вакцинированные участники на 54% реже сообщали о головной боли, на 64% реже — об усталости и на 68% реже — о боли в мышцах. Дальнейший анализ показал, что привитые и переболевшие COVID-19 сообщают об этих симптомах с той же частотой, что и те, кто никогда не болел — и, вероятно, жалобы вообще не связаны с COVID-19.