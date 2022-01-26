«Скажу честно, я очень боюсь высоты». Как спасали мигранта на Крымском мосту

"Мы поднялись на самый верх, где находился мужчина, и уже в дальнейшем я вела с ним диалог. Скажу честно, я очень боюсь высоты. Но когда встал вопрос человеческой жизни, то уже все мои страхи отошли на второй план. Мы уже боролись непосредственно за человеческую жизнь. Когда мы поднимались на манипуляторе наверх, было очень холодно, гораздо холоднее, чем внизу. С Москва-реки дул очень сильный ветер, и вся вот эта металлическая конструкция просто была во льду, обледеневшая. Мужчина очень экспрессивно разговаривал, размахивал руками. Я боялась, что одно его неверное решение - и он оступится просто, споткнется, волей-неволей сорвется с этой металлической конструкции. И первоначальной моей задачей было в нем погасить эту экспрессию, чтобы он успокоился. И уже удалось человека убедить в том, что жизнь она одна у нас, а все остальное по сравнению с этим дело наживное, скажем так", - заявила Мошарова. Видеозапись ее рассказа размещена на сайте МВД.