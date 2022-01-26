Пьяный американский дебошир задержан в Воронеже за избиение полицейского. Как сообщает РИА Новости, мужчина устроил конфликт в вагоне пассажирского поезда.

По предварительным данным, вечером 17 января в дежурную часть Юго-Восточного линейного отдела МВД на транспорте доставили американца, который в пьяном виде "нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда", а также несколько раз ударил ногой полицейского.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения под стражу. Отмечается, что мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.

Аналогичная ситуация произошла в Москве в августе 2019 года — тогда бывший студент из Техаса, перебрав со спиртным, поругался на улице с двумя женщинами. Прибывший на место наряд полицейских не смогли успокоить его, и он начал их бить.