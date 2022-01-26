«Вторжение изменит мир»: Байден пригрозил Путину

Фото: РИА «Новости»/AP РИА «Новости»/AP

Президент Джо Байден заявил, что США могут ввести санкции лично против российского лидера Владимира Путина, если тот начнет вторжение на Украину, передает Reuters. По словам политика, если российско-украинскую границу перейдут 100 тыс. солдат, которые сейчас сосредоточены на юге России, вторжение станет «крупнейшим со времен Второй мировой войны». «Такое вторжение изменит мир», добавил глава Белого дома.

Видео дня

«Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции, и я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», — сказал американский лидер на встрече с журналистами в Вашингтоне.

США крайне редко вводят санкции против иностранных лидеров, тем не менее, такие прецеденты были, отмечает агентство. Вашингтон ранее ввел ограничения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Сирии Башара Асада и бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

«Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Байдена о возможных санкциях против российского президента, заявил, что в понимании россиян рестрикции будут направлены «не против Путина, а против выбора граждан РФ». «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что Россия при Путине стала сильной и самостоятельной, а в США хотели бы видеть лояльного им и управляемого президента.

Своей цели, как считает председатель нижней палаты, в Вашингтоне пытаются достичь с помощью санкций, провокаций и информационных атак.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», — говорится в посте.

Проекты демократов и республиканцев

Всем фигурантам черного списка хотят запретить въезд на территорию США, не будут выдавать визы, а также заблокируют все возможные активы и имущество.

В середине месяца и демократы, и республиканцы также представили законопроекты, предполагающие введение новых антироссийских санкций в случае гипотетического вторжения на Украину. Оба они предполагали рестрикции в отношении лично Владимира Путина.

Так, 12 января, сенаторы-демократы представили в Сенате законопроект, предусматривающий санкции против руководства России, в том числе Путина, а также против госдолга, банковского сектора и «Северного потока — 2». Глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, который руководил разработкой документа, заявил, что новые ограничения могут стать сигналом для Москвы не пытаться «изменить карту Европы».

Под санкции рискуют попасть ключевые банковские учреждения и компании, предлагающие «системы безопасного обмена сообщениями», включая SWIFT. Речь идет как минимум о трех организациях. Кроме того, авторы законопроекта призывают власти «рассмотреть все доступные варианты» блокировки работы газопровода «Северный поток – 2».

Республиканцы 14 января выступили с аналогичной инициативой. Подготовленный партией законопроект предполагает, что решение о введении санкций будет приниматься без участия Джо Байдена. «Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость», — объяснял такое решение сенатор Марк Рубио. Под санкции, если они будут введены, попадут не только отдельные лица или компании, а целые сектора экономики — энергетика, добыча полезных ископаемых, космос, финансовый сектор.

Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN ранее подчеркивал, что предлагаемые в США санкции против президента России могут привести к прекращению отношений между странами. «Это за пределами нашего понимания», — указывал он.