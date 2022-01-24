Пока вы не уснули: обвал рубля и необъявленная война против России

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Курс рубля рухнул

Российский рубль в понедельник, 24 января, в ходе торгов на Московской бирже рухнул по отношению к доллару до более чем годового минимума, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар достигал 78,98 рубля, в последний раз на таком уровне американская валюта торговалась в октябре 2020 года. Евро рос до 89,42 рубля.

По состоянию на 14:31 доллар скорректировался до 78,77 рубля (плюс 1,71 процента), евро — до 89,1 рубля (плюс 1,49 процента).

США начали необъявленную войну против России

AP/TASS

Американцы запустили спутники GSSAP, которые будут выводить из строя наши спутники.

Ракета Atlas V Объединенного ракетного альянса (ULA), выполняющая миссию USSF-8 для командования Космических сил США (КС США - вид Вооружённых сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве), стартовала 21 января с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Пентагон заявил, что запустил два идентичных спутника GSSAP-5 и GSSAP-6 на геосинхронную орбиту - примерно 36 000 км над экватором.

Сайт Breaking Defense привел слова командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда: «Эти спутники помогут “перейти от простого определения местоположения космических объектов к пониманию того, каковы возможности этих объектов на критической геосинхронной орбите».

Джонсон пообещал России «новую Чечню»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эскалация украинского конфликта стала бы для России «катастрофой», и сравнил возможное обострение в регионе с «новой Чечней». Об этом сообщает Reuters.

По словам Джонсона, разведданные, касающиеся возможного вторжения на Украину, «мрачны», но речи о чем-то «неизбежном» нет и «здравый смысл может возобладать».

«Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг», - заявил британский премьер.

Германия приняла окончательное решение по SWIFT

Германия сняла c рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT в рамках введения нового пакета санкций. Об этом со ссылкой на портал Euractiv сообщает РИА Новости.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными. О том, что Россия не намерена нападать на соседнюю страну, неоднократно заявляли как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и представители российского МИДа.

Несмотря на это, власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. При этом Белый дом не исключил возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.

НАТО объявило о развертывании сил в Восточной Европе

НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Так, Дания отправляет в Балтийское море фрегат, а в Литву — четыре истребителя F-16. Испания также предоставит свои корабли НАТО, а истребители передаст Болгарии.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, а Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования Североатлантического альянса.

Китай ответил на новость о просьбе Си Цзиньпина к Путину

В МИД Китая назвали ложью публикации о касающейся Украины просьбе, с которой глава КНР Си Цзиньпин якобы обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине, что Си Цзиньпин якобы попросил Россию не вступать с Украиной в военный конфликт во время Олимпиады (пройдет в Китае с 4 по 20 февраля).

Bloomberg отмечало, что якобы именно из-за этого МИД Китая 14 января напомнил странам о резолюции ООН об олимпийском перемирии, которое начинает действовать за семь дней до начала Олимпиады и завершается через семь дней после Паралимпийских игр. В 2022 году это период с 28 января по 20 марта.

Налог на вклады: Сколько возьмут с россиян

Налог на доходы с банковских вкладов россиян на сумму свыше одного млн руб. по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, сообщает РБК.

Под налог могут попасть любые депозиты, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб. Это произошло из-за удвоения за прошлый год ключевой ставки Банка России, а также роста ставок по вкладам.

Согласно действующему законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ РФ на начало года (4,25%) на 1 млн руб. Таким образом, как сообщила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, налогом может облагаться депозиты с суммой от 700 тыс. руб.

«Все были в шоке»: знакомая об убившей семью девочке

Знакомая 14-летней девочки из Омской области, убившей вместе со своим 17-летним парнем собственных маму, отчима Романа Бережного и сестру, рассказала о взаимоотношениях в семье подростка. По ее словам, нового отчима девочка восприняла «сразу в штыки» и говорила, что он часто ругался с матерью, сообщает «Газета.ру».

«Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила 8 лет в гражданском и 2 года назад ушла к Бережному. Жили они вместе недолго, пару лет с небольшим. Кристина (имя изменено – Прим. ред.) скучала по отчиму, который был у матери до Бережного», - рассказала она.

Женщина также отметила, что бывший сожитель матери семьи часто забирал всех детей на выходные. Знакомая добавила, что подозреваемся хотела вернуться к прошлому отчиму, которого воспринимала как отца.

Раскрыт неожиданный способ попадания омикрона в организм

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, поскольку одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев, сообщает ТАСС.

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели дельтой в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно омикрон", - рассказал он.