США начали необъявленную войну против России

Американцы запустили спутники GSSAP, которые будут выводить из строя наши спутники.

Фото: AP/TASS AP/TASS

Ракета Atlas V Объединенного ракетного альянса (ULA), выполняющая миссию USSF-8 для командования Космических сил США (КС США - вид Вооружённых сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве), стартовала 21 января с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Пентагон заявил, что запустил два идентичных спутника GSSAP-5 и GSSAP-6 на геосинхронную орбиту - примерно 36 000 км над экватором.

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Сайт Breaking Defense привел слова командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда: «Эти спутники помогут “перейти от простого определения местоположения космических объектов к пониманию того, каковы возможности этих объектов на критической геосинхронной орбите».

Вроде бы считается, что все аппараты, летящие вне атмосферы Земли, учтены. Да что там спутники - даже орбитальный мусор, и тот находится под контролем национальных агентств космических держав. Но Реймонд неожиданно говорит, что орбитальная осведомленность в гео-поясе заставляет желать лучшего. И, по его словам, НАСА и Пентагону непонятно, кто и чем занимается на высоте 36 тысяч км. Словом, Вашингтону это не нравится.

И вот теперь, как поясняет Breaking Defense, «спутники GSSAP не только будут вести пассивное “наблюдение за окрестностями”, отслеживая деятельность других космических аппаратов и опасный мусор в гео-поясе, но также смогут приближаться к спутникам противника, чтобы оценить их функции». Что еще более интересно, так это то, что ULA - это, оказывается, частная контора.

Можно и так понимать, что если что-то случится со «спутниками противника», то есть с нашими или китайскими, то Белый дом разведет руками. Дескать, это не государство, а бизнес перестарался – «расследуем и накажем».

Отметим также, что ULA, запускающая ракеты Atlas V, по-прежнему использует российские двигатели РД-180, и, по сообщению BD, всякий раз переносит ввод в эксплуатацию своего двигателя BE-4.

В конце августа 2021 года министр ВВС Фрэнк Кендалл рассказал о проблемах ULA и Blue Origin, производителей двигателя BE-4, которые тужатся-тужатся, но так и не могут родить аналог РД-180. Впрочем, бравый генерал не стал унывать, заявив, что у него всегда есть альтернатива - продукт русского «Энергомаша».

Да, в Штатах действует Программа NSSL, предназначенная для замены двигателей российского производства РД-180 на BE-4. Более того, Конгресс США поручил заокеанскому Минобороны прекратить закупку российских двигателей к 2022 году.

И что? Кендалл четко дал понять, что всего лишь один его звоночек в Капитолий заставит законодателей сдвинуть эти сроки куда угодно. Хоть и не обойдется без ритуальных воплей, что «они не позволят Москве зарабатывать наши доллары». Впрочем, начальство Blue Origin «зуб дает», что BE-4 пойдет в серию, даже если «возникнут какие-либо непредвиденные проблемы».

Однако вернемся к «нашим баранам». GSSAP-5 и GSSAP-6 изготовлены оборонным подрядчиком Пентагона Northrop Grumman. Судя по заявлению генерала Реймонда, они отличаются от первых четырех аппаратов GSSAP, которые парами были запущены в 2014 и в 2016 годах. Значит, разработчику потребовалось шесть лет, чтобы эти спутники могли «свободно и безопасно перемещаться в пределах гео-пояса».

Командующий Космическими силами США в интервью в Институте Митчелла признал, что радары не обеспечивают всю картину того, что творится на геосинхронных орбитах. «Если вы переходите в область боевых действий, вам нужно иметь больше знаний, чем просто о том, где что-то находится, вам нужно будет иметь некоторое представление о том, каковы их возможности», - заявил Реймонд.

Если называть вещи своими именами, американский генерал говорит так, будто в гео-поясе уже идет война, а GSSAP-5 и GSSAP-6 займутся отсеиванием коммерческих спутников от чисто военных аппаратов или аппаратов двойного назначения и, по всей видимости, при необходимости смогут их уничтожить.

Со схожими проблемами, если верить западным исследовательским организациям, сталкивается и Москва. Фонд безопасного мира (SWF) в своем докладе о безопасном космосе процитировал российские источники, которые заявили, что «очень сложно оценить текущее и будущее положение спутника GSSAP и других объектов, что создает трудности».

Короче, не совсем понятно, что, к примеру, делать, если американский спутник без приглашения опасно приблизится к нашему. Янки, к слову, в 2016 году отправили аппарат GSSAP для проверки своего спутника MUOS-5, у которого, по сообщению НАСА, отказал двигатель. Эта история, между тем, до сих пор покрыта тайной, хотя официально заявлено, что дело ограничилось лишь высококачественным фотографированием.

Конечно, снимки могут дать кое-какую информацию, но это все равно, что по фото автомобиля узнать, что у него сломалось. Как бы там ни было, но данная миссия была признана успешной, после чего Northrop Grumman, по всей видимости, скорректировал свою программу по геосинхронной осведомленности и на два года позже изготовил GSSAP-5 и GSSAP-6 (они должны были улететь в начале 2020 года).

Итак, в Космических силах США даже не скрывают, что GSSAP является частью программы «орбитальной войны». Именно на эти спутники «возложена задача защиты американских космических активов и сдерживания угроз противника в космосе». Генерал Дэвид Томпсон, второй чин в КС США, в прошлом году жаловался, что каждый божий день американские спутники якобы подвергаются атакам, таким как радиоэлектронные помехи, ослепление лазером (оптики) и кибератаки.

И все это опять-таки якобы делают «спутники противника». Да, признался Томпсон, американцы тоже глушат в космосе радиосигналы в рамках наступательного оружия CCS, но делают «это честно». Типа, в ответ на коварство русских или китайцев. И вот теперь что-то «наступательное» появилось в GSSAP-5 и GSSAP-6.

Первое, что приходит на ум, эти боевые аппараты предназначены для выведения из строя чужих спутников, которые янки посчитали опасными для себя. Причем, в рамках каких-то секретных миссий - так, чтобы комар носа не подточил.

Кроме того, по мнению ряда заокеанских экспертов, GSSAP-5 и GSSAP-6 должны обладать высокой маневренностью, чтобы уклониться от противоспутникового оружия, в том числе находящегося на орбите. Так, Рэймонд в интервью Time рассказал, что 15 июля 2020 года спутник, идентифицированный как «Космос 2543», пульнул снарядом, который может быть использован для уничтожения другого космического корабля.