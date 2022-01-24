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20 минут назад

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе

НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

НАТО объявило о развертывании сил в Восточной Европе
Фото: Flickr NATOFlickr NATO

Так, Дания отправляет в Балтийское море фрегат, а в Литву — четыре истребителя F-16. Испания также предоставит свои корабли НАТО, а истребители передаст Болгарии.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, а Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования Североатлантического альянса.

Также США намерены увеличить свое военное присутствие в Восточной Европе.

Армия,НАТО,
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